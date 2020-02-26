جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 26 / 2 / 2020 والقنوات الناقلة لها

جدول مواعيد مباريات اليوم، حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأربعاء 26 / 2 / 2020، أبرزها مباراتي ليون ضد يوفنتوس، وريال مدريد ضد مانشسر سيتي في دوري أبطال أوروبا، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

جدول مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا "ذهاب دور الـ16"

ليون ضد يوفنتوس، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

ريال مدريد ضد مانشسر سيتي، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي "إياب دور الـ32"

سبورتينج براجا ضد جلاسكو رينجرز، تقام المباراة في تمام 7:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 3.