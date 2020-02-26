كوريا الجنوبية تسجل 169 حالة إصابة بفيروس كورونا

أبلغت كوريا الجنوبية عن 169 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأربعاء، بما في ذلك جندي أمريكي، حيث استعدت السلطات الصحية لخطة طموحة لاختبار أكثر من 200 ألف عضو في كنيسة تضررت بشدة من تفشي الوباء، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".



رفعت الحالات الجديدة العدد الإجمالي إلى 1146، مع توقع ارتفاع الأرقام مع توسيع نطاق اختبارات الحكومة.



ومن بين الحالات الجديدة، هناك 134 حالة من مدينة دايجو، حيث يوجد فرع من كنيسة شنتشونجي ليسوع، والتي تم ربطها بالتفشي، حسب المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (KCDC).



وفي غضون ذلك، أبلغ الجيش الأمريكي عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء، في جندي يبلغ من العمر 23 عامًا ومقره في كامب كارول، على بعد حوالي 20 كم من دايجو. يقع المخيم أيضًا بالقرب من مركز للإعاقة تعرض لتفشي الفيروس.



وقد تم الابلاغ عن وفاة 12 من الفيروس اليوم الاربعاء، وفقا لجريدة جونغانغ ايلبو.



يرتبط حوالي 80 في المائة من حالات البلد - بما في ذلك في مركز الإعاقة - بكنيسة دايجو، ومستشفى في مقاطعة تشونغدو القريبة، والتي يعتقد أن بعض الأعضاء قد زاروها.



وقالت الكنيسة إنها وافقت على تزويد الحكومة بتفاصيل الاتصال بجميع أعضائها والأفراد في برامج المتدربين، على أساس أن المعلومات لن يتم نشرها على الملأ.



وقال نائب وزير الصحة كيم جانج ليب في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء "لقد حصلنا على قائمة تضم 212 الف من الكنيسة الليلة الماضية".



واضاف: "سننقل القائمة إلى الحكومات المحلية.. وستتحقق الحكومات المحلية مما إذا كان لدى الاشخاص أعراض تنفسية أو مرتبطة بالحمى وزيارة منازلهم لاختبارها".

