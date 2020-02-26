تامر عاشور يعود لخطيبته دارين حلمي

نشرت دارين حلمي ملكة جمال الكون وخطيبة الفنان تامر عاشور السابقة، صورة جديدة لها ظهرت خلالها برفقة تامر، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع الصور "إنستجرام".

وتأتي الصور كتأكيد على عودة الثنائي مجددًا، بعد انفصال بينهما استمر فترة من الوقت.





يذكر أن تامر عاشور أحيا حفلاً غنائيًا كبيرًا ضمن احتفالات عيد الحب في أحد المولات الشهيرة، وشاركه في الحفل الفنان ماجد المهندس وآمال ماهر.







