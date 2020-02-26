Advertisements
Advertisements
Advertisements

تقييم لاعبي بايرن ميونخ وتشيلسي بعد لقاء ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 07:49 ص
Advertisements
تشيلسي وبايرن ميونخ
تشيلسي وبايرن ميونخ
عبد القادر عرابي
Advertisements

حقق فريق بايرن ميونخ الألماني فوزاً كاسحاً على مضيفه تشيلسي الإنجليزي بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي شهده ملعب "ستامفورد بريدج" بالعاصمة الإنجليزية لندن، في ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت ثلاثية البايرن عبر الألماني سيرجي جنابري الذي سجل هدفين متتاليين في الدقيقتين 51 و 54، قبل أن يسجل البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي الهدف الثالث في الدقيقة 76.

تقييم لاعبي تشيلسي وبايرن ميونخ

حصل البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي نجم الفريق البافاري وهداف البطولة على أعلى تقييم بين نجوم الفريقين وفقاً لشبكة "هو سكورد" الإحصائية، حيث حصد 9.4 بعد آدائه القوي في اللقاء والذي توجه بالهدف الثالث.

وجاء جنابري صاحب الهدفين في المركز الثاني، حيث حصل على 9.1، بينما حل الكندي ألفونس دافيز في المركز الثالث بتقييم 8.6.

وحصد الكرواتي ماتيو كوفاسيتش على تقييم 7.9، كأعلى تقييم بين لاعبي البلوز، وفيما يلي التقييم الكامل للاعبي الفريقين.

تشيلسي

1- ويلي كاباييرو (6.3)

2- سيزار أزبليكويتا (6)

3- أندرياس كريستنسين (6.4)

4- أنطونيو روديجير (6.3)

5- ماركوس ألونسو (5.9)

6- ماتيو كوفاسيتش (7.9)

7- جورجينيو (6.4)

8- ريس جيمس (6.5)

9- روس باركلي (5.6)

10- ماسون مونت (6.3)

11- أوليفيه جيرو (6.1)

12- تامي أبراهام (5.9)

13- ويليان (6.3).

بايرن ميونخ

1- مانويل نوير (7.6)

2- بنيامين بافارد (6.7)

3- جيروم بواتينج (7.2)

4- دافيد ألابا (7.2)

5- ألفونس دافيز (8.6)

6- جوشوا كيمتش (6.9)

7- تياجو ألكانتارا (8.2)

8- سيرجي جنابري (9.1)

9- توماس مولر (7.8)

10- كينجسلي كومان (6.4)

11- روبيرت ليفاندوفيسكي (9.4)

12- ليون جرويتسكا (6.2)

13- كورنتين توليسو (6.1)

14- فيليبي كوتينيو (6.1).

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وبايرن ميونخ مباراة تشيلسي وبايرن ميونخ لاعبي بايرن ميونخ وتشيلسي تقييم لاعبي بايرن ميونخ وتشيلسي تشيلسي وبايرن ميونخ

أخبار تهمك

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

منذ حوالي 11 ساعة

مصدر يكشف عن حقيقة اقتحام مجهولين لشقة لاعب نادي الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الكشف عن عقوبات الزمالك بعد فضيحة القمة

منذ حوالي 9 ساعات

تفاصيل خناقة أحمد فتحي مع فايلر في الإمارات

منذ حوالي 10 ساعة

مرتضى منصور: كنا سنفوز على الأهلي مجددا

منذ ساعتين و 6 دقيقة

فايلر يجهز مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 13 ساعة

خدعة الزمالك في عقوبة شيكابالا بسبب أحداث السوبر

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.."التظلمات" تجهز صفعة قوية للأهلي بشأن عقوبة كهربا

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت BARCA مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش برشلونة اليوم beIN المفتوحة هدف ميسي

منذ حوالي 11 ساعة

بيكي يصدم جمهور برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تفاصيل وموعد جنازة حسني مبارك

منذ حوالي 19 ساعة

الطبيب المعالج لـ"مبارك": الرئيس الراحل أصيب بمرض لا يأتي إلا لـ1 في المليون

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة في التشكيل المتوقع للأهلي أمام صن داونز

منذ ساعة

عاجل.. اتهام خطير من قائد الأهلي السابق للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

اتجاه في الجبلاية لتخفيف عقوبة كهربا وإمام عاشور بشرط

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

ليفاندوفيسكي يدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا .. ومؤقت البايرن في طريقه للتثبيت

بايرن ميونخ ضد بادربورن 2/3 في الدوري الألماني | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)

موعد مباراة تشيلسي وبايرن ميونخ اليوم| مشاهدة مباراة تشيلسي وبايرن ميونخ اليوم 25-2-2020 في دوري أطبال أوربا

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25 فبراير في دوري أبطال أوروبا والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة‎

كورة لايف.. مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي في بث مباشر اليوم 25 /2 /2020

بث مباشر | مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وتشيلسي اليوم في دوري ابطال اوروبا يلا شوت HD رابط ماتش تشيلسي yalla shoot

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:07 م

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

عاجل.. الكشف عن عقوبات الزمالك بعد فضيحة القمة

11:22 م

يلا شوت BARCA مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش برشلونة اليوم beIN المفتوحة هدف ميسي

08:51 م

اتجاه في الجبلاية لتخفيف عقوبة كهربا وإمام عاشور بشرط

10:12 م

بيكي يصدم جمهور برشلونة

06:17 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status