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قبل كلاسيكو الأرض.. تاريخ مواجهات كيكي سيتين ضد ريال مدريد

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 07:42 ص
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كيكي سيتين
كيكي سيتين
علي خلاف
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يستعد الفريق الكروي الأول بفريق برشلونة الإسباني بقيادة المدرب كيكي ستيين لمواجهة المنافس التقليدي ريال مدريد ، يوم الأحد القادم، في الجولة الـ26 من الدوري الإسباني.

موعد مواجهة برشلونة ضد ريال مدريد

ومن المقرر أن تُقام مواجهة برشلونة ضد ريال مدريد ضمن إطار منافسات الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم يوم الأحد القادم الموافق 1-3-2020 في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة ، على ملعب «سنتياغو برنابيو» معقل الفريق الملكي.

مواجهات كيكي ستيين ضد ريال مدريد

المدرب كيكي ستيين المدير الفني لفريق برشلونة سبق له مواجهة ريال مدريد في 8 مناسبات من قبل، عندما كان يدرب لاس بالماس وريال بيتيس بمسابقة الدوري الاسباني.

حقق المدرب كيكي ستيين الفوز على ريال مدريد في مناسبتين وتلقى الخسارة في إثنتين وتعادل في مثلهما حيث يسعى مدرب برشلونة لتحقيق نتيجة إيجابية على ملعب «سنتياغو برنابيو» من أجل ضمان البقاء في صدارة الليجا الإسبانية.

الانتصارين كانا مع ريال بيتيس، وهُزم معهم في مواجهتين أيضا بينما تعادل مرتين مع فريق لاس بالماس، وخسر مثلهما مع نفس الفريق خلال مواجهاته ضد الميرينجي.

لقاء كيكي ستيين الأول والأخير ضد ريال مدريد

لقاء المدرب كيكي ستيين الأول ضد ريال مدريد كام في أكتوبر 2015، حيث تلقى الهزيمة الأولى مع لاس بالماس، بنتيجة 1-3 ، بينما حقق مدرب البارسا الفوز في آخر مواجهاته ضد الميرينجي مع ريال بيتيس في مايو 2019، الذي قاده للفوز على الملكي بثنائية نظيفة.

أهداف الفرق التي قادها كيكي ستيين ضد ريال مدريد

وفي سياق متصل سجلت الفرق التي دربها المدرب كيكي سيتين 14 هدف في مرمى الريال، سبعة برفقة لاس بالماس، وسبعة مع ريال بيتيس.

وتمكن ريال مدريد من تسجيل، 16 هدفاً في مرمى الفرق التي دربها سيتين، تسعة في مرمى لاس بالماس، وسبعة في مرمى ريال بيتيس.

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