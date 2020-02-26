كشف حساب كارتيرون في البطولة الإفريقية قبل مباراة الزمالك والترجي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره الترجي ضمن منافسات دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020، يوم الجمعة المقبل الموافق الثامن والعشرين من شهر فبراير الجاري.

كارتيرون توج بلقب السوبر المصري منذ عدة أيام بركلات الترجيح بعد أن انتهى اللقاء بالتعادل السلبي أمام الأهلي، بالإضافة إلى السوبر الإفريقي قبل ببضعة أيام على حساب الترجي بثلاثية مقابل هدف.

جدير بالذكر أن الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، قد توج بلقب السوبر الإفريقي قبل ذلك في 2019 على حساب الترجي أيضًا بثنائية مقابل هدف ولكن هذه المرة لصالح الرجاء المغربي.

ويستعرض الفجر الرياضي ما قدمه كارتيرون في البطولات الإفريقية مع الأندية

خاض 43 مباراة في دوري أبطال إفريقيا منذ عام 2015 وحتى الآن، مع أربع أندية "مازيمبي، الرجاء، الأهلي، الزمالك"، وصل فيهم إلى 2 نهائي فاز بلقب وخسر الآخر.

حقق الفوز في 24 لقاء، خسر 8 مباريات، وتعادل في 10 آخرين، وسجل 66 هدف، ودخل مرماه 30 هدف.

وتجدر الإشارة إلى أن كارتيرون لم يتلق أي هزيمة حتى الآن مع الزمالك في دوري أبطال إفريقيا، من 5 لقاءات، تعادل في 3 وفاز في لقائين.

فيما لعب 6 مباريات مع الرجاء المغربي في الكونفدرالية ووصل النهائي عام 2019، وحقق الفوظ في لقاء وحيد، وخسر الآخر، وتعادل في 4 لقاءات، وسجل 7 مباريات، ودخل مرماه 6.

يذكر أن اللقاء الذي يجمع بين الزمالك والترجي في ذهاب ربع النهائي سوف يقام في القاهرة، ليصبح اللقاء رقم 25 على أرض فريقه في إفريقيا، والذي أظهر فيه قوته.

إذ لعب 24 لقاء سابق على أرض فريقه وبين المساندة الجماهيرية، تعادل في 4 لقاءات وهزم في لقاء وحيد فقط، وفاز في 19 لقاء.