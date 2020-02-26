Advertisements
Advertisements
Advertisements

لوحة لموناليزا بمكعبات الروبيك تباع بأكثر من السعر المتوقع

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 07:31 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

بيعت لوحة لموناليزا صممها فنان شارع فرنسي باستخدام 330 من مكعبات الروبيك بأكثر من السعر المتوقع.

اللوحة باعت بمبلغ 480200 يورو "520680 دولارا" في معرض للفن الحديث في باريس وقال المنظمون إن الثمن أكبر بكثير من توقعات ما قبل البيع التي وصلت إلى 150 ألف يورو فقط.

ويستخدم العمل الفني الذي أبدعه فنان الشارع إنفيدر المجهول في عام 2005 المربعات المصنوعة من البلاستيك الخاصة بألعاب الألغاز في عمل فسيفساء لموناليزا وابتسامتها الشهيرة بألوان متوهجة.

ويواكب بيع العمل الفني الحديث إغلاق معرض للفنان ليوناردو دافنشي في متحف اللوفر القريب موطن موناليزا الحقيقية. وكان هذا المعرض قد أقيم بمناسبة الذكرى الخمسمئة لوفاة دافنشي فنان عصر النهضة.

ويرتدي إنفيدر الذي يعرف نفسه بأنه فنان حر غير معروف قناعا ونادرا ما يظهر في التلفزيون.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موناليزا منوعات فن ثقافة الفجر الفني

أخبار تهمك

خدعة الزمالك في عقوبة شيكابالا بسبب أحداث السوبر

منذ حوالي 13 ساعة

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.."التظلمات" تجهز صفعة قوية للأهلي بشأن عقوبة كهربا

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت BARCA مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش برشلونة اليوم beIN المفتوحة هدف ميسي

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يجهز مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة في التشكيل المتوقع للأهلي أمام صن داونز

منذ أقل من ساعة

عاجل - ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 9 ساعات

مصدر يكشف عن حقيقة اقتحام مجهولين لشقة لاعب نادي الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

اتجاه في الجبلاية لتخفيف عقوبة كهربا وإمام عاشور بشرط

منذ حوالي 10 ساعات

الطبيب المعالج لـ"مبارك": الرئيس الراحل أصيب بمرض لا يأتي إلا لـ1 في المليون

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الكشف عن عقوبات الزمالك بعد فضيحة القمة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تفاصيل وموعد جنازة حسني مبارك

منذ حوالي 19 ساعة

تفاصيل خناقة أحمد فتحي مع فايلر في الإمارات

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. اتهام خطير من قائد الأهلي السابق للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

مرتضى منصور: كنا سنفوز على الأهلي مجددا

منذ ساعتين

بيكي يصدم جمهور برشلونة

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

"مازيراتي" تطرح سيارة من إنتاج 1956 للبيع بهذا السعر المذهل!

لوحة رسام عالمي شهير تباع بـ 32 مليون يورو!

لوحة بريشة الذكاء الاصطناعي تعرض في مزاد مرموق!

أسعار الثلاجات في مصر خلال 2019

توقعات بأن تحصد لوحات بيكاسو وليجيه الملايين في مزاد بلندن

لوحة فنية تباع مقابل مبلغ قياسي!

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:07 م

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

عاجل.. الكشف عن عقوبات الزمالك بعد فضيحة القمة

11:22 م

يلا شوت BARCA مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش برشلونة اليوم beIN المفتوحة هدف ميسي

08:51 م

اتجاه في الجبلاية لتخفيف عقوبة كهربا وإمام عاشور بشرط

10:12 م

بيكي يصدم جمهور برشلونة

06:17 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status