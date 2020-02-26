Advertisements
Advertisements
Advertisements

موعد مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي اليوم| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي اليوم 26-2-2020 والقنوات الناقلة

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 07:24 ص
Advertisements
برشلونة ونابولي
برشلونة ونابولي
علي خلاف
Advertisements

يحتضن ملعب «سنتياغو برنابيو» مساء اليوم الأربعاء الموافق 26-2-2020 ، قمة دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بين ريال مدريد الإسباني صاحب الأرض والضيافة ومنافسه مانشستر سيتي الإنجليزي.

موعد مباراة ريال مدريد الإسباني ضد مانشستر سيتي الإنجليزي

وتقرر إقامة لقاء ريال مدريد الإسباني ضد مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الأربعاء الموافق 26 فبراير "26-2-2020"، على ملعب «سنتياجو برنابيو» معقل الفريق الملكي، في تمام الساعة الـ22:00 مصر، 23:00 السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

وفي سياق متصل تُنقل مواجهة ريال مدريد الإسباني ونظيره مانشستر سيتي الإنجليزي بطل البيرميرليج مساء اليوم الأربعاء الموافق 26 فبراير حصرياً عبر قناة «beIN Sports HD 2» ،حيث يرغب الفريق الملكي في غسل أحزان الخسارة في الدوري الإسباني أمام خيتافي بهدف نظيف بينما يسعى جوارديولا ورفاقه للعودة إلى الأراضي الإنحليزية بنتيجة إيجابية تسهل مهمة السيتيزنز في الصعود لدور الثمانية من مساء دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد و مانشستر سيتي الساعة 10 علي قناة 1
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مدريد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي مباراة مانشستر سيتي زيدان ريال مدريد ومانشستر سيتي ريال مدريد ضد مانشستر سيتي ريال مدريد اليوم ريال مدريد ريال رياض محرز رونالدو دوري الابطال دوري الأبطال دوري ابطال اوروبا برشلونة الريال اخبار ريال مدريد

أخبار تهمك

بيكي يصدم جمهور برشلونة

منذ أقل من ساعتين

الطبيب المعالج لـ"مبارك": الرئيس الراحل أصيب بمرض لا يأتي إلا لـ1 في المليون

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. اتهام خطير من قائد الأهلي السابق للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

مصدر يكشف عن حقيقة اقتحام مجهولين لشقة لاعب نادي الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تفاصيل وموعد جنازة حسني مبارك

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.."التظلمات" تجهز صفعة قوية للأهلي بشأن عقوبة كهربا

منذ حوالي 6 ساعات

خدعة الزمالك في عقوبة شيكابالا بسبب أحداث السوبر

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 9 ساعات

تفاصيل خناقة أحمد فتحي مع فايلر في الإمارات

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الكشف عن عقوبات الزمالك بعد فضيحة القمة

منذ حوالي 9 ساعات

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يجهز مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة في التشكيل المتوقع للأهلي أمام صن داونز

منذ ساعة

اتجاه في الجبلاية لتخفيف عقوبة كهربا وإمام عاشور بشرط

منذ حوالي 10 ساعة

مرتضى منصور: كنا سنفوز على الأهلي مجددا

منذ ساعتين و 6 دقيقة

يلا شوت BARCA مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش برشلونة اليوم beIN المفتوحة هدف ميسي

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

مباريات مانشستر سيتي في شهر فبراير (قمم مثيرة)

مانشستر سيتي يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة ريال مدريد

كيف ينجو مانشستر سيتي من عقوبة الإيقاف الأوروبي لمدة موسمين ؟

بعد الخسارة.. موعد مباراة ريال مدريد القادمة بعد هزيمته من ليفانتي

موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة| مشاهدة مباراة مانشستر سيتي المقبلة أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوربا والقنوات الناقلة لها

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:07 م

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

عاجل.. الكشف عن عقوبات الزمالك بعد فضيحة القمة

11:22 م

يلا شوت BARCA مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش برشلونة اليوم beIN المفتوحة هدف ميسي

08:51 م

اتجاه في الجبلاية لتخفيف عقوبة كهربا وإمام عاشور بشرط

10:12 م

بيكي يصدم جمهور برشلونة

06:17 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status