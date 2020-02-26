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موعد مباراة الزمالك والترجي والتشكيل المتوقع

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 07:19 ص
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الزمالك والترجي
الزمالك والترجي
محمد الصو
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، لاستضافة الترجي التونسي، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف ملعب القاهرة الدولي يوم الجمعة المقبلة، أصحاب الأرض ضد الترجي التونسي، في مباراة من العيار الثقيل بدوري الأبطال.

وكان الزمالك، فاز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، منذ أقل من أسبوع، بالمباراة التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة، بكأس السوبر الإفريقي.

موعد مباراة الزمالك ضد الترجي بدوري أبطال إفريقيا

وتُقام مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي، مساء يوم الجمعة المقبلة 28 فبراير الجاري، على ملعب القاهرة الدولي في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

التشكيل المتوقع للزمالك ضد الترجي

واستقر كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض على التشكيل الذي سيخوض به اللقاء حيث من المتوقع أن يبدأ بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي، محمود حمدي الونش ومحمود علاء وحازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: مصطفى محمد

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