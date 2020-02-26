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مواعيد مباريات الأربعاء 26 - 2 - 2020 في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 07:14 ص
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كرة القدم
كرة القدم
ريهام عبد المحسن
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يترقب عشاق الكرة العالمية تحديداً الأوروبية اليوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020 لمتابعة مبارتي الذهاب بين ريال مدريد مع مانشستر سيتي وليون مع يوفنتوس وذلك في إطار منافسات دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر.

* موعد المبارتين والقناة الناقلة :

تنطلق مبارتي الذهاب بين ريال مدريد مع مانشستر سيتي وليون مع يوفنتوس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والحادية عشر مساءًً بتوقيت المملكة العربية السعودية والثانية عشر صباحًاً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قنوات Bein Sport HD

كورة اون لاين مشاهدة مباراة الذهاب بين ليون مع يوفنتوس بث مباشر، حيث يسعى ليون للفوز بأي شكل من الأشكال وحصد نقاط المباراة الثلاث من أجل المحافظة على حظوظه في مباراة العودة، وسيسعى الفريق الفرنسي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية قد تمكنه من تحقيق المفاجأة الكبرى.

وعلى الجانب الآخر، يسعى يوفنتوس لحسم الدور في مباراة الذهاب مستغلًا فارق الخبرات الكبير الذي يصب في صالحه وخاصًة في ظل وجود محطم الأرقام القياسية في البطولة وهو الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي اعترف المدير الفني لليون بأنه لا يجد طريقه لإيقافه سوى عدم دخوله فرنسا من الأساس.

* التشكيل المتوقع :-

- من المتوقع أن يخوض يوفنتوس اللقاء بالتشكيل الآتي :

حراسة المرمى : فويتشيك تشيزني

خط الدفاع : أليكس ساندرو - ليوناردو بونوتشي - ماتياس دي ليخت - دانيلو

خط الوسط : بليز ماتويدي - ميراليم بيانيتش - رودريجو بينتانكور

خط الهجوم : كريستيانو رونالدو - باولو ديبالا - خوان كوادرادو

- أما ليون فمن المتوقع أن يكون تشكيله كالتالي :

حراسة المرمى : أنتوني لوبيز

خط الدفاع : ماركال - يواكيم أندرسين - مارسيلو - كيني تيتي

خط الوسط : برونو جيمارايش - تياجو مينديش - حسام عوار

خط الهجوم : ماكسويل كورنيه - موسى ديمبيلي - بيرتراند تراوري

كورة اون لاين مشاهدة مباراة الذهاب بين ريال مدريد مع مانشستر سيتي بث مباشر، حيث تقابل ريال مدريد ومانشستر سيتي في الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا في موسم 2015/2016 ونجح ريال مدريد في التأهل للمباراة النهائية، حيث فاز على ملعبه في مباراة العودة بهدف نظيف في حين خيم التعادل السلبي على مباراة الذهاب بين الفريقين.

كانت آخر مواجهة بين الفريقين في بطولة كأس الأبطال الدولية الودية في صيف 2017 وتمكن مانشستر سيتي بقيادة الإسباني بيب جوارديولا من الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف.

* التشكيل المتوقع :

- من المتوقع أن يخوض ريال مدريد اللقاء بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : تيبو كورتوا

خط الدفاع : فيرلاند ميندي - ​إيدير ميليتاو​ - رافايل فاران - داني كارفخال

خط الوسط : فيديركو فالفيردي - كاسيميرو - توني كروس

خط الهجوم : إيسكو - إبراهيم دياز - كريم بنزيما

- أما مانشستر سيتي فمن المتوقع أن يكون تشكيله كالتالي :-

حراسة المرمى : إيديرسون

خط الدفاع : ووالكر - اوتامندى - فيرناندينيو - ميندي

خط الوسط : هيرنانديز - دي بروين - جوندوجان

خط الهجوم : رياض محرز - سيرجيو أجويرو - بيرناردو سيلفا

* القنوات الناقلة والبث المباشر :

البث مباشر مبارتي الذهاب بين ريال مدريد مع مانشستر سيتي وليون مع يوفنتوس اليوم في دوري أبطال أوروبا، حيث تُذاع المبارتين في العاشرة مساءًًًً في اليوم الأربعاء عبر شبكة قنوات Bein Sport HD باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية للمباراة، حيث تُذاع مبارتي الذهاب بين ريال مدريد مع مانشستر سيتي وليون مع يوفنتوس على الهواء مباشرة وحصرياً على قنوات Bein Sport HD

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