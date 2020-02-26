مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 26 2 2020 والقنوات الناقلة لها

مواعيد مباريات اليوم، حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأربعاء 26 2 2020، أبرزها مباراتي ليون ضد يوفنتوس، وريال مدريد ضد مانشسر سيتي في دوري أبطال أوروبا، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.



ويعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:



مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا "ذهاب دور الـ16"



ليون ضد يوفنتوس، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.



ريال مدريد ضد مانشسر سيتي، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.



مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي "إياب دور الـ32"



سبورتينج براجا ضد جلاسكو رينجرز، تقام المباراة في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 3.