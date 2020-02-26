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مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي مباشر اليوم الأربعاء 26-2-2020 بدوري أبطال أوربا

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 06:46 ص
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بوابة الفجر
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 مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي مباشر اليوم الأربعاء 26-2-2020  بدوري أبطال أوربا  رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا في يوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020 على الأراضي الإسبانية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة في يوم الأربعاء.

 مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي مباشر اليوم الأربعاء 26-2-2020  بدوري أبطال أوربا  تابع لايف مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي مباشر، حيث يدخل فريق مانشستر سيتي مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق ريال مدريد، وهو يستعد لخوض بعض المباريات الهامة في الفترة القادمة، حيث يواجه فريق مانشستر سيتي في المباراة القادمة نظيره فريق أستون فيلا ضمن فعاليات نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

 مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي مباشر اليوم الأربعاء 26-2-2020  بدوري أبطال أوربا  مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر، حيث يدخل فريق ريال مدريد مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق مانشستر سيتي، وهو يستعد لخوض بعض المباريات الهامة في الفترة القادمة، حيث يواجه فريق ريال مدريد في المباراة القادمة ضيفه فريق برشلونة ضمن فعاليات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ريال مدريد و مانشستر سيتي الساعة 10 علي قناة 1
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