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تعرف على عدد مشاهدات "سهران" لعمرو دياب (فيديو)

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 06:52 ص
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بوابة الفجر
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حققت أغنية الهضبة عمرو دياب، "سهران" التي تحمل نفس اسم ألبومه الجديد، مشاهدات مرتفعة عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب.

وحصدت الاغنية حتى الآن أكثر من 1,106,600 مشاهدة منذ طرحها في 18 فبراير الجاري.

على جانب آخر أعلن تطبيق أنغامي، عن تصدر ألبوم سهران للنجم عمرو دياب قائمة الأعلى استماعا فب مصر.

وتصدرت أغنية هيعيش يفتكرني الأعلى سماعًا على أنغامي منذ طرح الألبوم تلتها اغنية جميلة ثم أغنية مكانك في قلبي.

ويضم "سهران" ١٢ أغنية جديدة، بالإضافة إلى أربعة أغنيات تم طرحها منفردة في الصيف.


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