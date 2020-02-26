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بيكي يصدم جمهور برشلونة

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 06:17 ص
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بيكيه
بيكيه
ريهام عبد المحسن
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 صرح جيرارد بيكي نجم دفاع برشلونة أن النادي الكتالوني لا يعتبر المرشح الأبرز للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم

وقال بيكي في تصريحات نقلها موقع برشلونة الرسمي عبر شبكة الإنترنت:"لسنا المرشحين الأبرز للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لكنني أبدو مقتنعاً بقدرتنا على المنافسة، علينا أن نواجه نابولي ثم نبدأ بالحديث عن المستقبل ".

واختتم بيكي تصريحاته قائلاً:"آداء نابولي تحسن كثيراً في المباريات الأخيرة، ستكون مواجهة صعبة للغاية، لقد نجحوا في الفوز على يوفنتوس وليفربول، نحن بحاجة إلى تقديم مواجهة جيدة لضمان التأهل".

ولم يخسر برشلونة من قبل في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم على الرغم معاناة الفريق كثيراً في الوقت الحالي بفعل إصابة نجومه لويس سواريز وعثمان ديمبيلي وجوردي ألبا وسيرجي روبرتو مما يجعل قائمة الفريق تقتصر على 15 لاعباً فقط.

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