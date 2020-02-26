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كلوب يكشف شرط ضم لاعبين جدد لليفربول

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 06:10 ص
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كلوب
كلوب
عبد القادر عرابي
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كشف الألماني يورجن ملوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن المعايير والشرط الأساسية، التي يحدد وفقها ضم لاعبين جدد للريدز خلال الفترة المقبلة.

وصرح يورجن كلوب لصحيفة "بيلد" الألمانية: "نريد ضم لاعبين مقاتلين للفريق،".

وأضاف كلوب: "لا نرغب في ضم لاعبين يعتبرون النادي مجرد محطة نحو ناد آخر، نريد لاعبين يأملون في التطور والتحسن معنا، تلك هي المعايير الأساسية لضم لاعبين جدد".

وأتم: "نحن لن نتعاقد مع أي لاعب كان دون دراسة، لسنا مجانين، نريد ضم اللاعبين المناسبين لخططنا".

وحقق ليفربول فوزاً عسيراً على فريق وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم بينهما لحساب الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز بملعب أنفيلد رود.

ويواصل ليفربول مشواره الناجح نحو الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن رفع رصيده للنقطة 79 في المركز الأول، بفارق 22 نقطة أمام مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

وأصبح ليفربول بحاجة للفوز في أربع مباريات فقط، من أجل نيل اللقب الغائب عن خزائنه لأكثر من ثلاثين عاماً.

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