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مرتضى منصور: كنا سنفوز على الأهلي مجددا

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 06:07 ص
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مرتضى منصور
مرتضى منصور
علي خلاف
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تحدث مرتضى منصور رئيس الزمالك عن إنسحاب فريقه من مواجهة الغريم التقليدي نادي الأهلي ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة المؤجلة من الدور الأول لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

فوز الأهلي بثنائية ضد الزمالك الغائب عن القمة 119

وكان الحكم الدولي الليتواني جيديميناس ماسيكا قد أنهى مباراة الأهلي ضد الزمالك في الجولة الرابعة المؤجلة من الدور الأول لمسابقة الدوري المصري، بفوز المارد الأحمر اعتباريا بثنائية نظيفة بسبب عدم حضور الفريق الأبيض إلى ملعب ستاد القاهرة الدولي بعد مرور عشرين دقيقة على وقت المباراة.

تصريحات مرتضى منصور

وأوضح مرتضى منصور في تصريحات نقلتها قناة «الزمالك»:

«الأهلي موقفه أضعف، اللاعبين الموقوفين لديه من الأساسيين، بنما عندنا من الاحتياطين».

وأضاف رئيس الزمالك: «فريقنا فايق بلغة الكرة ومنتشي بانتصارين وبطولتين في خلال أسبوع، وفريقهم ضعيف، ولو لعبنا المباراة كنا هنكسب الأهلي».

وإختتم منصور : «طالبت وزير الرياضة بالجلوس مع اللاعبين وتهدئة الأجواء وتصفية النفوس ومستعد للعب قفي اليوم التالي، ولكن الآن الأجواء مشحونة وكل لاعب يريد أخذ حقه من لاعب آخر بعد مشكلة السوبر ».

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