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بث حي KORA GOAL مشاهدة يوفنتوس وليون اليوم الأربعاء بدوري أبطال أوربا HD

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 05:26 ص
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بوابة الفجر
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بث حي KORA GOAL مشاهدة  يوفنتوس وليون اليوم الأربعاء بدوري أبطال أوربا  HD يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة يوفنتوس وليون الأربعاء 26/2/2020 في دوري أبطال أوروبا، حيث يطمح فريق أولمبيك ليون الفرنسي لتحقيق واحدة من أكبر المفاجآت في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا، من خلال استضافة فريق يوفنتوس الإيطالي في مساء يوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020 على أرضية ملعب جروب آما بمدينة ليون على الأراضي الفرنسية.

 

بث حي KORA GOAL مشاهدة  يوفنتوس وليون اليوم الأربعاء بدوري أبطال أوربا  HD وتُنقل مباراة يوفنتوس ضد ليون بث مباشر ، ولا يزال يوفنتوس يحلم بالعودة من جديد إلى منصة التتويج القارية بعد غيابه طيلة السنوات الطويلة الماضية، ونستعرض لكم في هذا المقال موعد مباراة يوفنتوس ضد ليون والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار ذهاب الدور ثمن النهائي ضمن فعاليات بطولة دوري أبطال أوروبا.

 

بث حي KORA GOAL مشاهدة  يوفنتوس وليون اليوم الأربعاء بدوري أبطال أوربا  HD رابط مشاهدة مباراة يوفنتوس وليون في دوري أبطال أوروبا بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة يوفنتوس ضد ليون في دوري أبطال أوروبا في يوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020 على الأراضي الفرنسية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة في يوم الأربعاء، في تمام الساعة:

 

 

ليون و يوفنتوس الساعة 10 علي قناة 2
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