"عشاق تحت العشرين" نقطة انطلاقتها ولهذا السبب قررت عدم الإنجاب.. محطات في حياة سلوى خطاب





اليوم بعيد ميلادها، والتي بدأت أولى أعمالها الفنية في فيلم "عشاق تحت العشرين"، ثم توالت عليها العديد من الأعمال الفنية واستطاعت أن تكسب قلوب الملايين.



ويعرض "الفجر الفني" بعض المعلومات عن حياتها.



1- ولدت في 26 فبراير عام 1959م.



2- تبلغ الستون عاما من عمرها.



3- تنتمي الى أصحاب برج "الحوت".



4- تخرجت عام 1978م من المعهد العالي للفنون المسرحية.



5- قدمت العديد من الأعمال الفنية أشهرها عفاريت الأسفلت، الأراجوز، أحلام مسروقة، البنات والمجهول، دسوقي أفندي في المصيف، فستان فرح، العنكبوت، الخط الساخن، أولاد الغالي، أزمة نسب، مملكة إبليس.



6- شاركت في عدة مسرحيات منها الدليل المفقود، فحص شامل، المهر، دقة زار، قعدة رجالة، لا يا زوجتي، قهوة أشرف، بيومي أفندي، أنا وأنا.



7- تزوجت من المخرج والصحفي أسامة فوزي.



8- قررت عدم الإنجاب حتى لا يواجه طفلها صعوبات ما واجهته في حياتها.









تحتفل الفنانة سلوى خطاب،