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ريال مدريد ضد مانشستر سيتي _ التشكيل المتوقع لقمة مباريات دور ال 16 لدوري أبطال أوروبا

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 05:07 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
محمد جمال
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يستضيف ملعب سانتياجو بيرنابيو مباراة قوية تجمع بين نادى ريال مدريد الإسبانى ومانشستر سيتي الإنجليزي ضمن مباريات ذهاب دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019_2020.

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

يحل اليوم فريق مانشستر سيتى الإنجليزي ضيف على ريال مدريد الإسبانى ضمن مباريات ذهاب دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والثامنة مساءاً بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا.

التشكيل المتوقع لفريق ريال مدريد كالأتى :

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، رافائيل فاران، سيرجيو راموس، ميندي.

خط الوسط:فالفيردي، كاسيميرو، توني كروس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، جاريث بيل

التشكيل المتوقع لفريق مانشستر سيتي كالأتي :

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، فيرناندينيو، لابورتي، ميندي.

خط الوسط: كيفين دي بروين، رودريجو ، دافيد سيلفا.

خط الهجوم: بيرناردو سيلفا، أجويرو، رحيم ستيرلينج.

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