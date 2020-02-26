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بلاغ جديد من "الصحفيين" ضد أحد منتحلي الصفة

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 05:40 ص
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نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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تقدمت نقابة الصحفيين، ببلاغ جديد إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد شخص ينتحل صفة صحفي، وذلك ضمن حرب تشنها النقابة على الكيانات الوهمية ومنتحلي الصفة، رغم من أنه ليس مقيدًا بجداوب النقابة.

وأضاف البلاغ أن المادة 65 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، تتص على عدم جواز أن يعمل أي فرد في الصحافة، ما لم يكن اسمه مقيدًا في جداول النقابة، والمادة 10 من ذات القانون تمنع رؤساء التحرير وأصحاب الصحف ومجالس الإدارات، أن يعينوا في أعمالهم الصحفية بصفة دائمة أو مؤقتة، أشخاصًا من غير أعضاء النقابة المقيدين بجداول المشتغلين أو المنتسبين أو تحت التمرين.

وطالب البلاغ، النائب العام المستشار حمادة الصاوي، باتخاذ اللازم وفقًا لنصوص الدستور والقانون، باعتبار أن منتحلي الصفة يشوهون المهنة، ويهددون الأمن القومي المصري، ويقومون بالنصب والاحتيال على المواطنين والمسؤولين.
بلاغ جديد من "الصحفيين" ضد أحد منتحلي الصفة
بلاغ جديد من "الصحفيين" ضد أحد منتحلي الصفة
بلاغ جديد من "الصحفيين" ضد أحد منتحلي الصفة
بلاغ جديد من "الصحفيين" ضد أحد منتحلي الصفة
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