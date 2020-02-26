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ماذا قدم صلاح حتى الآن مع ليفربول؟

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 04:53 ص
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صلاح
صلاح
حسام مجدي
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يستعد نادي ليفربول الإنجليزي لمواجهة نظيره نادي واتفورد يوم السبت القادم 29 فبراير ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب فيكارج رود.

تألق صلاح مع ليفربول

وبالطبع من المتوقع أن يبدأ المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول في التشكيل الأساسي لفريقه في مواجهة نادي واتفورد يوم السبت القادم.

وشهدت الفترة الماضية تألق واضح كالمعتاد من صلاح مع ليفربول وبالتحديد في المباراة الماضية ضد نادي وست هام يونايتد يوم الإثنين الماضي بعد أن تمكن من تحويل تأخر فريقه إلى تعادل ثم ساهم ساديو ماني زميله في الفريق في خطف الفوز للفريق ومواصلة الانتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

لذلك ينتظر نادي ليفربول أن يواصل محمد صلاح تألقه وتسجيله للأهداف ليساهم في مواصلة ليفربول في الانتصارات في الدوري الإنجليزي هذا الموسم ليحصدوا اللقب في نهاية الموسم.

مشاركات محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم

وقد شارك محمد صلاح في 35 مباراة حتى الآن مع نادي ليفربول خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 19 هدف وصنع 7 أهداف آخرين.

ويحتل صلاح المركز الرابع من جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 هدف.

ترتيب نادي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز

ويحتل نادي ليفربول صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 79 نقطة من أصل 27 مباراة خاضها فريق الريدز حتى الآن في بطولة الدوري.

 

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