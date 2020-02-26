Advertisements
Advertisements
Advertisements

الإفتاء توضح حكم استخدام "تلفونات العمل" في مكالمات شخصية

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 05:00 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
محمود الجلاد
Advertisements
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من أحدى المتابعات، تقول: "يستخدم بعض الموظفين بالشركة تليفونات العمل في مكالمات شخصية (نداء آلي، مباشر) مع العلم من توافر التليفونات التي يمكن استعمالها عن طريق الكروت"، وتطلب السائلة بيان الإفادة عن الحكم الشرعي.

وأجابت الدار: "من الواجب على كل إنسانٍ أن يحافظ على المال العام، ولا يجوز له الاعتداء عليه بأي وجهٍ من وجوه التعدي؛ لأن حفظ هذا المال من مقاصد الشريعة الإسلامية يجب علينا جميعًا أن نصونه ونحافظ عليه؛ لأن منفعته تعم جميع المواطنين فلا يصح أن يستغل لأغراض شخصية".

وتابعت الدار: "بناءً على ما ذُكر وفي واقعة السؤال: فإن استعمال التليفونات الخاصة بالعمل في غير ما خُصصت له غيرُ جائزٍ وحرامٌ؛ لما فيه من الإضرار بالمال العام، وعلى ذلك فلا يجوز للعاملين بالمصالح العامة والخاصة أن يستخدموا تليفون النداء الآلي في مكالماتٍ شخصيةٍ إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، لا سيما وأن هناك نظام الاتصال عن طريق الكروت الخاصة، والضرورة تقدر بقدرها. ومما ذكر يعلم الجواب".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

الهواتف المصالح العامة العمل

أخبار تهمك

عاجل.."التظلمات" تجهز صفعة قوية للأهلي بشأن عقوبة كهربا

منذ ساعتين و 46 دقيقة

خدعة الزمالك في عقوبة شيكابالا بسبب أحداث السوبر

منذ حوالي 10 ساعة

التحفظ على كاميرات المراقبة بمكان تحطيم سيارة لاعب نادي الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس اتحاد الكرة الأسبق عن شيكابالا:"يجب شطبه"

منذ يوم

أول رسالة من مرتضى منصور للاعبي الزمالك بعد الانسحاب من القمة

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يجهز مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. جماهير الأهلي تتعدى على لاعب الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

كورة جول barcelona مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر اليوم في دوري ابطال اوروبا رابط yalla shoot

منذ حوالي 8 ساعات

اتجاه في الجبلاية لتخفيف عقوبة كهربا وإمام عاشور بشرط

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الكشف عن عقوبات الزمالك بعد فضيحة القمة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 6 ساعات

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تفاصيل وموعد جنازة حسني مبارك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أول رد فعل من سوزان مبارك بعد وفاة زوجها

منذ حوالي 9 ساعات

تفاصيل خناقة أحمد فتحي مع فايلر في الإمارات

منذ حوالي 7 ساعات

يلا شوت BARCA مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش برشلونة اليوم beIN المفتوحة هدف ميسي

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

الإفتاء: لا يجوز تأخير زكاة الفطر.. وآخر وقت لها قبل صلاة العيد

هل يجوز الحج لمن عليه ديون مؤجلة؟.. دار الإفتاء تجيب

هل يجوز للأب وزوج ابنته الاشتراك في أضحية واحدة؟.. "الإفتاء" تجيب

الإفتاء توضح حكم زكاة الأسهم

"أمين الفتوى": يجوز خلع النقاب أمام شقيق الأخ في المنزل

الإفتاء توضح حكم الصلاة جلوسا في حالة عدم المرض

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:07 م

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

عاجل.. الكشف عن عقوبات الزمالك بعد فضيحة القمة

11:22 م

يلا شوت BARCA مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش برشلونة اليوم beIN المفتوحة هدف ميسي

08:51 م

اتجاه في الجبلاية لتخفيف عقوبة كهربا وإمام عاشور بشرط

10:12 م

تفاصيل خناقة أحمد فتحي مع فايلر في الإمارات

10:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status