الإفتاء توضح حكم استخدام "تلفونات العمل" في مكالمات شخصية

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من أحدى المتابعات، تقول: "يستخدم بعض الموظفين بالشركة تليفونات العمل في مكالمات شخصية (نداء آلي، مباشر) مع العلم من توافر التليفونات التي يمكن استعمالها عن طريق الكروت"، وتطلب السائلة بيان الإفادة عن الحكم الشرعي.





وأجابت الدار: "من الواجب على كل إنسانٍ أن يحافظ على المال العام، ولا يجوز له الاعتداء عليه بأي وجهٍ من وجوه التعدي؛ لأن حفظ هذا المال من مقاصد الشريعة الإسلامية يجب علينا جميعًا أن نصونه ونحافظ عليه؛ لأن منفعته تعم جميع المواطنين فلا يصح أن يستغل لأغراض شخصية".



