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مستشار كلية القادة والأركان: مبارك قدم الكثير للقوات المسلحة

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 04:52 ص
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محمد الشهاوي
محمد الشهاوي
كريم وزيري
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قال اللواء أركان حرب، محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، قدم الكثير للقوات المسلحة على مدار مسيرته العسكرية بداية من تخرجه من الكلية الجوية حتى تدرجه في المناصب العسكرية إلى أن وصل لرئيس أركان القوات الجوية، ثم قائدا للقوات الجوية في حرب أكتوبر ١٩٧٣.

وتابع اللواء الشهاوي في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أن مبارك كان حريصًا على تطوير القوات المسلحة، والتواصل مع أبنائها، وعندما مرت مصر بفترة عصيبة في عام ٢٠١١، فضل أن يٌعلي مصلحة الوطن، ويحقن دماء المصريين بارادته الحرة ووكل مهمة إدارة البلاد إلى المجلس العسكرى في فبراير ٢٠١١. 

وأضاف مستشار كلية القادة والأركان، أنه خلال فترة حكم الرئيس مبارك، كان للقوات المسلحة دور في تحرير دولة الكويت، واستطاع الرئيس الراحل أن يُسقط الكثير من ديون مصر بعد تحرير الكويت، وأشادت الكثير من دول العالم بدور الراحل في خطة التحرير، ومدي حنكته في إسقاط ديون مالية عن مصر في تلك الفترة العصيبة.
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الكلمات المفتاحية

مبارك تحرير الكويت القوات المسلحة

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