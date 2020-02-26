Advertisements
Advertisements
Advertisements

راموس يعلق على تجديد عقده مع ريال مدريد

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 04:33 ص
Advertisements
راموس
راموس
ريهام عبد المحسن
Advertisements

صرح سيرجيو راموس نجم وقائد ريال مدريد أنه غير متسرع في تجديد تعاقده مع الفريق في الفترة المقبلة وذلك بسبب المواجهة المهمة والمرتقبة أمام مانشستر سيتي على ملعب سنتياجو برنابيو في مباراة الذهاب في دور الستة عشر في بطولة دوري ابطال أوروبا.

وقال راموس في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل المباراة:" أنا لست مُتسرعاً بشأن تجديد عقدي مع النادي، الآن علينا أن نركز في أشياء مهمة وهي مُباراة مانشستر سيتي".

وأضاف:"لدي علاقة جيدة مع النادي ورائعة، لا يوجد أي شيء سلبي بخصوص ذلك، لم أقم بطلبات إضافية من أجل تجديد العقد وأنا أفهم جيداً سياسة هذا النادي مع اللاعبين في هذا السن، في حال كان النادي يريد بقائي في الفريق فسوف أبقى، لا داعي للقلق".

وعن نتائج الفريق في الدوري في الفترة الأخيرة، قال راموس:"كرة القدم عبارة عن نتائج سواء كانت النتائج سيئة أو جيدة، الفريق لم يتغير كثيراً، لقد لعبنا في المباراة السابقة ضد ليفانتي بشكل جيد وحاولنا التسجيل ولكن لم نسجل وإستقبلنا هدف في النهاية، هذا كل شيء، لقد أفتقدنا للهدف فقط".

وتابع:"نحن مستمرون بالعمل على الرغم من الخسارة في المباراة الاخيرة، من السهل التحدث ولكن لدينا فرصة مثالية لتعويض كل شيء، هذا الأسبوع لدينا مباراة حاسمة وقوية ضد مانشستر سيتي أو يوم الأحد المقبل ضد برشلونة".

وأردف قائلا:"نحن في لحظة حاسمة من الموسم، خطأ واحد ضد مانشستر سيتي أو برشلونة يمكن أن تخسر فيها كل شيء، الآن يجب عليك أن تظهر نفسك كلاعب في هذه الأسابيع الحاسمة".

وعن إصابة هازارد، علق راموس قائلاً:"من المؤسف ما حدث لهُ، نحن نعرف ما هو النادي الذي نحن فيه ويجب أن يكون كل لاعب مستعد 100% عندما يحتاجه النادي، نحن محترفين".

وعن زين الدين زيدان المدير الفني للملكي، استطرد راموس قائلًا:" زيزو يتمتع بخبرة كبيرة، إنه يعرف جيداً ما الذي يفعله وسنحاول أن نكون مركزين كما فعلنا ذلك سابقاً، زيزو مدرب رائع ويعرف كيف يتعامل مع مثل هذه المباريات."

وعن إمكانية استفادة الملكي من جاريث بيل في ظل غياب هازارد للإصابة، قال راموس:" إذا أراد زيدان أن يلجأ إلى زميل في الفريق فنحن جميعاً سوف نتفق معه، هناك منافسة جيدة في تشكيلتنا وهذا أثر إيجابي بالنسبة لنا."

واختتم راموس تصريحاته عن شارة قيادة الفريق قائلاًُ:" شارة القيادة تمارس الكثير من الضغط ولكن كونك لاعباً لريال مدريد فهذا يجعل الامر رائعاً، سنحاول العودة للطريقة التي كنا نلعب بها في الدفاع وأن نقدم النتائج الإيجابية كما فعلنا ذلك في الأسابيع الماضية، نحن نفوز معاً ونخسر معاً."

Advertisements

الكلمات المفتاحية

يوفنتوس كريستيانو رونالدو سيرجيو راموس زوجة سيرجيو راموس ريال مدريد رونالدو رسم سيرجيو راموس راموس دفاع سيرجيو راموس حياة سيرجيو راموس جميع مضاربات سيرجيو راموس جميع اهداف سيرجيو راموس تجديد عقد سيرجيو راموس برشلونة

أخبار تهمك

خدعة الزمالك في عقوبة شيكابالا بسبب أحداث السوبر

منذ حوالي 10 ساعة

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. جماهير الأهلي تتعدى على لاعب الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

كورة جول barcelona مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر اليوم في دوري ابطال اوروبا رابط yalla shoot

منذ حوالي 8 ساعات

أول رسالة من مرتضى منصور للاعبي الزمالك بعد الانسحاب من القمة

منذ حوالي 8 ساعات

رئيس اتحاد الكرة الأسبق عن شيكابالا:"يجب شطبه"

منذ يوم

تفاصيل خناقة أحمد فتحي مع فايلر في الإمارات

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 6 ساعات

التحفظ على كاميرات المراقبة بمكان تحطيم سيارة لاعب نادي الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.."التظلمات" تجهز صفعة قوية للأهلي بشأن عقوبة كهربا

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. تفاصيل وموعد جنازة حسني مبارك

منذ حوالي 16 ساعة

يلا شوت BARCA مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش برشلونة اليوم beIN المفتوحة هدف ميسي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الكشف عن عقوبات الزمالك بعد فضيحة القمة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من سوزان مبارك بعد وفاة زوجها

منذ حوالي 9 ساعات

فايلر يجهز مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 10 ساعات

اتجاه في الجبلاية لتخفيف عقوبة كهربا وإمام عاشور بشرط

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

أهم أخبار ريال مدريد.. إيكاردي بديل يوفيتش في الملكي

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الاثنين.. صدمة كبري بسبب الميركاتو وصفقة صخرة بايرن ميونيخ تقترب من الريال

تصريح ناري من نجم ريال مدريد عن أنباء رحيل راموس

أخبار ريال مدريد: تحديد مدة غياب هازارد نيمار يطعن الريال من أجل البرسا وزيدان يقرر بقاء المنبوذ وصفقة جديدة تقترب

أخبار ريال مدريد اليوم: الريال يقدم عرضا خرافيا لضم الصفقة الكبري ونجم توتنهام يقترب من الملكي ومدرب جديد يهدد عرش زيدان

أخبار ريال مدريد اليوم 21 فبراير: زيدان يستبعد 7 لاعبين.. حسم مصير سترلينج من الانضمام للريال.. نجم الملكي يجدد تعاقده.. الزجاجي على أعتاب الرحيل

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:07 م

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

عاجل.. الكشف عن عقوبات الزمالك بعد فضيحة القمة

11:22 م

يلا شوت BARCA مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش برشلونة اليوم beIN المفتوحة هدف ميسي

08:51 م

اتجاه في الجبلاية لتخفيف عقوبة كهربا وإمام عاشور بشرط

10:12 م

تفاصيل خناقة أحمد فتحي مع فايلر في الإمارات

10:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status