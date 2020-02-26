Advertisements
Advertisements
Advertisements

بوجبا: ليفربول يستحق مكانته الحالية

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 04:27 ص
Advertisements
بوجبا
بوجبا
Advertisements

أوضح الدولي الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، أن ليفربول يستحق تواجده في صدارة البريميرليج، بفارق 22 نقطة عن أقرب منافسيه.

وقال بوجبا في تصريحات لشبكة "ESPN": "لا نريد فوز ليفربول بصفتي لاعب في مانشستر يونايتد، وفي ظل التنافس التاريخي بيننا".

وتابع، "لا نريد أن يحقق أي فريق آخر غيرنا الفوز، ولكن بصفتي محبًا لكرة القدم ولاعبًا محترمًا لفريق منافس، يتوجب علي أن أقول إنهم يستحقون أن يكونوا في مكانهم اليوم".

وواصل، "هناك فارق كبير بين ليفربول وبين أي فريق آخر، فهم لم يخسروا مباراة واحدة في الدوري حتى الآن، واللقب أصبح بين أيديهم".

واختتم، "ليفربول قدم موسما أفضل من العام الماضي عندما حققوا لقب دوري الأبطال، والموسم الذي سبقه عندما خسروا في النهائي أمام ريال مدريد".

وكان قد غاب بوجبا عن معظم مباريات الموسم الحالي لمانشستر يونايتد، بسبب إصابته في الكاحل.

جدير بالذكر أن ليفربول بحتاج إلى 4 انتصارات فقط لتحقيق لقب البريميرليج للمرة الأولى منذ 30 عامًا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح اليوم محمد صلاح مباراة مانشستر يونايتد ليفربول واتلتيكو مدريد ليفربول اليوم ليفربول كلوب صلاح صفقات ريال مدريد ريال مدريد اليوم ريال مدريد جوارديولا جماهير ليفربول توتنهام بوجبا برشلونة اليوم برشلونة اتلتيكو مدريد

أخبار تهمك

رئيس اتحاد الكرة الأسبق عن شيكابالا:"يجب شطبه"

منذ يوم

كورة جول barcelona مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر اليوم في دوري ابطال اوروبا رابط yalla shoot

منذ حوالي 8 ساعات

يلا شوت BARCA مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش برشلونة اليوم beIN المفتوحة هدف ميسي

منذ حوالي 8 ساعات

أول رسالة من مرتضى منصور للاعبي الزمالك بعد الانسحاب من القمة

منذ حوالي 8 ساعات

التحفظ على كاميرات المراقبة بمكان تحطيم سيارة لاعب نادي الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

منذ حوالي 8 ساعات

خدعة الزمالك في عقوبة شيكابالا بسبب أحداث السوبر

منذ حوالي 10 ساعة

تفاصيل خناقة أحمد فتحي مع فايلر في الإمارات

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من سوزان مبارك بعد وفاة زوجها

منذ حوالي 9 ساعات

اتجاه في الجبلاية لتخفيف عقوبة كهربا وإمام عاشور بشرط

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.."التظلمات" تجهز صفعة قوية للأهلي بشأن عقوبة كهربا

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. جماهير الأهلي تتعدى على لاعب الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يجهز مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الكشف عن عقوبات الزمالك بعد فضيحة القمة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تفاصيل وموعد جنازة حسني مبارك

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

مع اقتراب النهاية.. أفضل 5 لاعبين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم

رئيس برشلونة يفجر مفاجأة عن بوجبا

أهم أخبار برشلونة اليوم الإثنين.. ميسي يطلب ضم نجم بايرن ميونيخ ورئيس البرسا يفجر مفاجأة عن بوجبا

من يحسم لقب البريميرليج ؟.. تعرف على المباريات المتبقية لمانشستر سيتي وليفربول

سولشاير: لا أعذار أمامنا في مباراة نيوكاسل

صدمة في مانشستر قبل مواجهة ليفربول

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:07 م

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

عاجل.. الكشف عن عقوبات الزمالك بعد فضيحة القمة

11:22 م

يلا شوت BARCA مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش برشلونة اليوم beIN المفتوحة هدف ميسي

08:51 م

اتجاه في الجبلاية لتخفيف عقوبة كهربا وإمام عاشور بشرط

10:12 م

تفاصيل خناقة أحمد فتحي مع فايلر في الإمارات

10:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status