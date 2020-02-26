عائشة بن أحمد تكشف سبب اعتذارها عن المشاركة في بطولة مسلسل "الأخ الكبير"

كشفت الفنانة عائشة بن أحمد، سبب اعتذارها عن المشاركة في مسلسل الأخ الكبير، موضحة أن المشكلة أن المسلسل ينتمي لنوعية المسلسلات الطويلة جدا، وهي ترفض هذا النوع.





وأكدت في تصريحات صحفية: "لكن في حال وجود عمل أضمن أن جودته لن تتأثر بسبب حلقاته التي تصل لـ45 أو 60، على مستوى السيناريو والإخراج والصورة، سأوافق عليه".





وأوضحت أنها جادة في الاختيارات، لا تحب الاستسهال وتعشق التحدي وتعلم كل ما هو جديد وأي مجال أجده يحتاج لتدريب، مؤكدة: "التمثيل ليس مهنة سهلة بل تحتاج إلى تركيز كبير".







