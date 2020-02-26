لامبارد يكشف سبب الهزيمة المُذلة من بايرن ميونيخ في دوري الأبطال

كشف المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي عن سبب الهزيمة المُذلة من فريق بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الستامفورد بريدج في لندن.

وقال لامبارد في تصريحات صحفية : "‏اشعر بخيبة أمل بسبب أننا لم نتمكن من القيام بعمل أفضل ضدهم، ولم نفعل ما كنا نريده زإنها حقيقة وواقع، وانظر لنفسك قبل أن تنظر للأخرين".

وأضاف عن العودة بالنتيجة : "يجب ألا نقول مستحيل، ولأن جماهيرنا لن نقبل بذلك أبدًا، وأنا أهتم بالصورة الأكبر هنا، وهناك الكثير من الأشياء التي يجب علينا القيام بها".

وواصل : "‏نحن بحاجة للذهاب إلى هناك وإظهار أننا قادرون على الصمود أمام لاعبين من هذا المستوى، ‏ولم نكن واثقين مع الكرة. كانت تلك أكبر خيبة أمل لدي الليلة، ولقد كان درسًا قاسيًا على المستوى الذي نريد الوصول إليه".

وتابع : "الكثير من هؤلاء اللاعبين الذين شاركوا اليوم لم يلعبوا في دوري الأبطال كثيرًا، وبعضهم لم يسبق له اللعب، وهذا يُشكل فرق"