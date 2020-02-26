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عاجل.. البرازيل تسجل أول إصابة بفيروس كورونا

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 03:36 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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أعلنت السلطات البرازيلية، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في أمريكا اللاتينية، لافتة إلى أن الحالة عائدة مؤخرًا من منطقة لومبادري في إيطاليا، وفقا لما أفادت به "CNN" في خبر عاجل.

ولفتت إلى أن المريض يتلقى العلاج في مستشفى "ألبرت أينشتاين" في ساو باولو.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.
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مقاطعه هوبي فيروس كورونا تسجيل إصابة أول إصابة

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