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التشكيل المتوقع لمباراة ليون ضد يوفنتوس

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 03:24 ص
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يوفنتوس
يوفنتوس
عبد القادر عرابي
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يستضيف ملعب جيرلان بمدينة ليون مساء اليوم، مواجهة صاحب الأرض فريق أوليمبيك ليون وضيفه يوفنتوس، في ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى فريق ليون بقيادة مدربه رودي جارسيا لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أقوى المرشحين لنيل اللقب، في إقامة المباراة على ملعبه ووسط جماهيره.

في المقابل، يطمح يوفنتوس بقيادة مدربه ماوريسيو ساري لتحقيق نتيجة مريحة خلال لقاء الذهاب، تعطي له أريحية كبيرة في مباراة العودة.

كيف تأهل يوفنتوس وليون ؟

بلغ يوفنتوس هذا الدور بعد أن تصدر المجموعة الرابعة على حساب أتلتيكو مدريد ولوكوموتيف موسكو وباير ليفركوزن، بينما حل ليون وصيفاً في مجموعة ضمت أندية لايبزج وبنفيكا وزينيت.

موعد مباراة ليون ضد يوفنتوس

تبدأ أحداث المباراة في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة بتوقيت أبو ظبي، التاسعة بتوقيت تونس، الثامنة بتوقيت جرينتش.

يدير المباراة الحكم الإسباني خيسوس جيل مانزانو.

التشكيل المتوقع لفريق ليون

يغيب عن صفوف ليون النجم ميمفيس ديباي واللاعب جيف ريني أديلايد، واللذين يغيبان لنهاية الموسم.

كما يغيب المدافعان ليو ديبوا ويوسف كونيه عن المباراة بداعي الإصابة أيضاً، ولذلك سيكون تشكيل ليون المتوقع كالتالي.

حراسمة المرمى: أنتوني لوبيز.

خط الدفاع: فيرناندو مارشال - مارسيلو - جيسون ديناير.

خط الوسط: ماكسويل كورنيه - لوكاس توسار - حسام عوار - مارتن تيرييه - تيتي.

خط الهجوم: موسى ديمبلي - كارل توكو إيكامبي.

التشكيل المتوقع ليوفنتوس

سيغيب عن يوفنتوس المدافع التركي ميري ديمرال لنهاية الموسم، بالإضافة للثلاثي سامي خضيرة وميراليم بينانيتش ودوجلاس كوستا، وبالتالي ينتظر أن يكون تشكيل يوفنتوس مكون من:

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: خوان كوادرادو - ماتياس دي ليخت - دانيلي روجاني - أليكس ساندرو.

خط الوسط: أدريان رابيو - رودريجو بينتانكور - آرون رامسي.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - جونزالو هجوايين - باولو ديبالا.

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