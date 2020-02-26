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كاتبة تكشف تفاصيل حوارها مع مبارك قبل وفاته

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 04:30 ص
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الرئيس الراحل محمد حسني مبارك
الرئيس الراحل محمد حسني مبارك
مروة عبدالعزيز
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قالت الكاتبة لميس جابر، إن الرئيس الأسبق حسني مبارك نفى وجود أي نية لديه لتوريث الحكم، وأخبرها بأن أمريكا هي من قامت بترويج فكرة التوريث في مصر.

وأضافت "جابر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء: "الراحل حسني مبارك كان رجلًا عظيمًا، معقبة: "لما سألته إحساسك إيه لما دخلت السجن"، رد عليها قائلًا: "عادي جدًا ياما نمنا على الرمل، لكن لا يمكن أبدًا أسيب مصر".

وتابعت: "مبارك قال لي لو أنا عايز جمال يبقى رئيس، كنت دخلته الكلية الحربية.. ابني كان بيساعدني فقط، ولم أفكر نهائيًا في توريثه الحكم"، لافتة إلى أنها عندما سألت "مبارك" عن رأيه في عبدالفتاح السيسي عندما ترشح للرئاسة، رد عليها قائلًا: "ما حلتكوش غيره، خليكوا واره".
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