وزير الري الأسبق: مصر لن تسمح بالتلاعب بمفاوضات سد النهضة



وأضاف "علام"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن سبب الغموض غير مفهوم إلا إذا كانت هناك رغبة من إثيوبيا في التملص من بعض الاتفاقيات التي حدثت مؤخرًا.



وأشار وزير الري الأسبق، إلى أن مصر لن تسمح بأي تلاعبات في مفاوضات سد النهضة، وقريبًا ستحسم مفاوضات سد النهضة لصالح الدول الثلاثة بما تم الاتفاق عليه.

قال محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، إنه رغم الاتفاق على آلية ملء سد النهضة وتشغيله، إلا أن موقف إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة بها بعض الغموض حتى الآن.