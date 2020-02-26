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بعد تألقه مع بايرن ميونيخ.. أرسين فينجر يكشف كيف رحل جنابري عن أرسنال ؟

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 02:59 ص
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سيرجي جنابري
سيرجي جنابري
أحمد عصام
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كشف أرسين فينجر المدير الفني السابق لفريق أرسنال الإنجليزي عن كيفية رحيل سيرجي جنابري عن صفوف الفريق اللندني خلال فترة توليه قيادة الفريق.

 

ونجح فريق بايرن ميونيخ الألماني في تحقيق الفوز على فريق تشيلسي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب الستامفورد بريدج في لندن ضمن منافسات ذهاب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

 

وقال ‏أرسين فينجر في تصريحات عبر قناة بين سبورتس الرياضية : "كان لدينا اتفاق مع جنابري وجهزنا عقد جديد له ليوقعه بعد أن يعود من المنتخب الألماني تحت 21، ولكن فجأة قرر الذهاب لفيردر بريمن، وكنا نظن أنه سيبقى طالما هو أخبرنا بذلك".

 

وسجل جنابري 6 أهداف هذا الموسم بدوري أبطال أوروبا في ناديي توتنهام هوتسبير وتشيلسي حتى الآن

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