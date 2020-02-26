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الأندية الإنجليزية في دوري أبطال أوروبا "لم يُسجل أحد"

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 02:53 ص
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تشيلسي وبايرن
تشيلسي وبايرن
أحمد عصام
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انتهت 6 مباريات من ذهاب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا حتى الآن، حيث يشارك 4 أندية إنجليزية في هذا الدور وخاضت ثلاث أندية مبارياتهم حتى الآن.

وسوف يواجه فريق مانشستر سيتي نظيره فريق ريال مدريد الإسباني مساء غدا على ملعب السانتياجو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.

واحرزت الأندية الإنجليزية نتائج سيئة للغاية حتى الآن في هذا الدور، حيث خسرت الثلاث اندية في جميع المباريات منهما اثنان في انجلترا، ولم ينجح اي فريق في تسجيل أي هدف حتى الآن.

حيث انتهت مباريات دور الثمن نهائي حتى الآن بالنسبة للأندية الإنجليزية كالتالي :-

- ليفربول 0-1 أتليتكو مدريد.

- توتنهام هوتسبير 0-1 ريدبول لايبزيج.

- تشيلسي 0-3 بايرن ميونخ.

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