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عاجل.. اتهام خطير من قائد الأهلي السابق للزمالك

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 02:24 ص
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الزمالك
الزمالك
هيثم موسى
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حرص شادي محمد قائد النادي الأهلي السابق، على التعليق عن الأزمة التي حدث بين فريقه ونادي الزمالك  في المباراة القمة 119 التي كانت من المقرر ان تقام يوم الإثنين الماضي، وتم إلغائها واحتساب  نتيجة اللقاء للأهلي، بسبب عدم وصول الزمالك.

وقال قائد الأهلي السابق:" ما حدث يعد كارثة على الكرة المصرية، وانسحاب الزمالك من الأهلي عار".

وبدأت الأزمة  بين الأهلي والزمالك في مباراة السوبر المصري يوم الخميس الماضي بالإمارات و حدث بها حالة هرج ومرج داخل أرضية محمد بن زايد، وأسفرت عن عدة مشاهد مؤسفة، في ليلة جلبت العار للكرة المصرية، خاصة وأنها كانت في ضيافة دولة الإمارات الشقيقة".

الأمر الذي أدى لاتخاذ عقوبات رادعة من قبل لجنة الانضباط والأخلاق وكان من بينها عقوبة كهربا ومحمود عبدالرازق شيكابالا، وإمام عاشور، مما أثار عضب الأهلي والزمالك على هذه القرارت.

ورفض كلا الفريقين ما صدر من عقوبة تجاه لاعبيهم، وقاما بإصدار بيانات رسمية تعلن رفضهم لعقوبات لجنة الانضباط، بل وتطور الأمر حتى مباراة القمة التي كانت من المقرر أن تقام يوم الإثنين الماضي على ستاد القاهرة، ولم يحضر فيها نادي الزمالك.

واحتسب حكم مباراة القمة المباراة للأهلي بسبب عدم وصول الزمالك، الذي لجأ لحيلة لم تكن ذكية للغاية، وهي استغلال سوء الأحوال الجوية والأمطار، وقام بتحرير محضر ليؤكد عطل الحافلة، قبل أن يتم كشفه من قبل أفراد الأمن المسئولين عن وصول الحافلة، والشركة المالكة للحافلة والسائق.

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