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أستاذ القانون الكنسي يوضح دور خطير للبابا شنودة مع مبارك

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 06:12 ص
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الرئيس الراحل محمد حسني مبارك
الرئيس الراحل محمد حسني مبارك
مروة عبدالعزيز
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قال القمص بولس عويضة، أستاذ القانون الكنسي، إن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك؛ الذي رحل عن عالمنا، إن الرئيس الراحل كان يستعين بشيخ الأزهر الأسبق سيد طنطاوي، والبابا شنودة الثالث، في كل المشاكل الكبيرة التي تخص البلاد.

وأضاف "عويضة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء: "لولا وطنية حسني مبارك، ووجود فضيلة الأمام الأكبر الراحل سيد طنطاوي، والبابا شنودة كان ما سمي الربيع العربي أو التخريب العربي بدأ عام 2005".

وتابع: "البابا وشيخ الأزهر، وقفا حائط صد منيع ضد التخريب؛ حيث رفضا مقابله أعضاء الكونجرس الأمريكي"، معقبًا: "سيشهد التاريخ على وطنية مبارك ومدى حبه للوطن".
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وفاه مبارك قانون كنسي سيد طنطاوي الفمص

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