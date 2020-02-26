طارق صبري يروج لحلقته برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"







"البيت الكبير"

شارك طارق صبري، فى بطولة هذا المسلسل، والذى حقق نجاحاً كبيراً، وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم،منذر ريحانة، أحمد بدير، سوسن بدر، هادى الجيار، داليا مصطفي، إخراج محمد النقلي، تأليف أحمد صبحي.



يذكر أن آخر أعمال الفنان طارق صبري، مشاركته فى بطولة مسلسل" كتف قانوني"، وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم،أحمد بدير، أحمد سلامة،سارة سلامة، علاء زينهم، إخراج عادل الأعصر، تأليف فتحى الجندى.





يحل اليوم الفنان طارق صبري، ضيف برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" حيث روج طارق لحلقته بالبرنامج عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وعلق قائلاً: "استنوني النهاردة الساعة 3 العصر على قناة cbc دراما في برنامج (الستات ميعرفوش يكدبوا)".وتابع قوله استنوا الفنان طارق صبري، في حلقة جديدة ومميزة في "الستات ميعرفوش يكدبوا"، هنعرف أسرار وحكايات وكل ما هو جديد في حياته الفنية.