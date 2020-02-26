وزير العدل الأسبق يفصح عن سر حب مبارك للقضاة (فيديو)



وأضاف "الزند"، خلال مداخلة هاتفية مع أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن قضاة مصر على مر السنين يذكرونه بالإعزاز والتقدير لتلك الخطوات التي خطاها في سبيل استقلال القضاء، والحفاظ على هيبة رجاله، إيمانا منه بأن بالعدل ترتقى الأمم.



وأضاف وزير العدل الأسبق ، أن الرئيس الراحل مبارك كان يلبي جميع طلبات القضاة، دون أي نقاش، مقدما خالص العزاء والمواساة لأسرة مبارك سائلًا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.

قال المستشار أحمد الزند، وزير العدل الأسبق، إن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك الذي رحل عن عالمنا، أمضى عمره في خدمة وطنه، مقاتلا صلبا لا تلين قناته، وقائدًا عسكريًا ولعب دورًا كبيرًا في استعادة الأرض المصرية، وتطهيرها من دنس قوات الاحتلال الإسرائيلي.