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عاجل.."التظلمات" تجهز صفعة قوية للأهلي بشأن عقوبة كهربا

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 02:20 ص
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كهربا
كهربا
هيثم موسى
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تحدث كشف المستشار عادل الشوربجي، رئيس لجنة التظلمات، باتحاد الكرة، عن عقوبات موقعة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، والتي أسفرت عن أحداث مؤسفة  في ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي يوم الخميس الماضي.

 وكانت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة المصري، قد أعلنت عدة قرارات صارمة ضد لاعبي الفريقين لما بدر منهم في مباراة السوبر، وأثارت مشادات ومشحنات لم تهدأ حتى بين جماهير الفريقين، وخاصة رواد السوشيال ميديا الذين أشعلو الرأي العام، بنشر عدة فيديوهات عن أزمة السوبر وأبرزها إشارات لاعبي الفريقين ومشادة محمود كهربا وطارق حامد.

وعلق المستشار عادل الشوربجي على  حالة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي الذي تعرض للإيقاف، وغرامة مالية، بسبب افتعال أزمة ومشاجرة مع طارق حامد لاعب الزمالك.

 وقال رئيس لجنة التظلمات خلال تصريحات إعلامية:" هناك ثلاث حالات سنقوم  باتباعها في حالة  تقدم الأهلي بتظلم رسمي بشأن لاتحاد الكرة  عقوبة كهربا، بعد أحداث المناوشات والاشتباكات التي شهدتها مباراة السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك في الإمارات.

 

جدير بالذكر أن مباراة السوبر حدث بها حالة هرج ومرج داخل أرضية محمد بن زايد، وأسفرت عن عدة مشاهد مؤسفة، في ليلة جلبت العار للكرة المصرية، خاصة وأنها كانت في ضيافة دولة الإمارات الشقيقة".

الأمر الذي أدى لاتخاذ عقوبات رادعة من قبل لجنة الانضباط والأخلاق وكان من بينها عقوبة كهربا ومحمود عبدالرازق شيكابالا، وإمام عاشور، مما أثار عضب الأهلي والزمالك على هذه القرارت.

ورفض كلا الفريقين ما صدر من عقوبة تجاه لاعبيهم، وقاما بإصدار بيانات رسمية تعلن رفضهم لعقوبات لجنة الانضباط، بل وتطور الأمر حتى مباراة القمة التي كانت من المقرر أن تقام يوم الإثنين الماضي على ستاد القاهرة، ولم يحضر فيها نادي الزمالك.

واحتسب حكم مباراة القمة المباراة للأهلي بسبب عدم وصول الزمالك، الذي لجأ لحيلة لم تكن ذكية للغاية، وهي استغلال سوء الأحوال الجوية والأمطار، وقام بتحرير محضر ليؤكد عطل الحافلة، قبل أن يتم كشفه من قبل أفراد الأمن المسئولين عن وصول الحافلة، والشركة المالكة للحافلة والسائق.

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