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"أتحمل المسؤولية كاملة".. نجم شهير يعتذر لسيدات بعد مزاعم تحرش جنسي

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 02:28 ص
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بوابة الفجر
رويترز
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اعتذر مغني الأوبرا الإسباني بلاسيدو دومينجو، لنساء اتهمته بالتحرش الجنسي عن ”الألم“ الذي سببه لهن وقال إنه يتحمل ”المسؤولية كاملة“ في بيان أرسل يوم الثلاثاء لوكالة الأنباء الإسبانية أوروبا برس.

ونقلت الوكالة عن المغني الذي تمتد حياته الفنية لأكثر من خمسة عقود قوله في البيان إنه يفهم الآن أن بعض النساء اللائي اتهمنه كن يخشين التعبير عن مشاعرهن ”إذ كن خائفات من تأثير ذلك على حياتهن المهنية“.

وقال إنه حلل الاتهامات منذ بدء ظهورها في أغسطس آب وإن ”التجربة أنضجته“.

وأضافت الوكالة أن دومينجو قال ”رغم أن هذه لم تكن نيتي، فلا أحد على الإطلاق يجب أن يختبر هذاالشعور“.

ولم يرد ممثل عن دومينجو على طلب التعليق.
وانسحب المغني من عرض في أوبرا متروبوليتان في نيويورك في نوفمبر تشرين الثاني بعد أن اتهمته عدة نساء يعملن في مجال الموسيقى الكلاسيكية بالاتيان بتصرفات جنسية مشينة.
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