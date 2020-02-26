أبرز نجوم الكرة الذين ظهروا في عهد مبارك

توفى صباح أمس الثلاثاء 25 فبراير الجاري، محمد حسني مبارك الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية عن عمر يناهز 92 عامًا.

وشهدت الرياضة المصرية في عهد الرئيس الأسبق مبارك، العديد من الإنجازات الكروية وطفرة كبيرة، والتي كان أبرزها 3 بطولات للأمم الإفريقية على التوالي لأول مرة في التاريخ.

وتوج منتخب الفراعنة الكبار في عهد مبارك، بثلاث بطولات ثأرية أعوام 2006 بالقاهرة و2008 في غانا، و2010 في أنجولا.

ولمع عدد من اللاعبين في عهد الرئيس مبارك واحترف عدد كبير منهم في الدوريات الأوروبية.

ويرصد "الفجر الرياضي" أبرز اللاعبين في عهد مبارك من خلال التقرير الآتي:-

1- "محمد زيدان"

يعتبر محمد زيدان من أبرز اللاعبين في عهد الرئيس الراحل مبارك، حيث كان دائم الاحتراف بالدوريات الخارجية أبرزها فيردر بريمن وبروسيا دورتموند.

2- " ميدو"

يعد أحمد حسام ميدو مهاجم الفراعنة السابق، من أبرز الأسماء أيضًا حيث كان أفضل المحترفين بالوقت الحالي.

3- " أبوتريكة"

أيقونة الكرة المصرية ولاعب النادي الأهلي السابق، كان من ضمن الأسماء الأفضل في عهد حسني مبارك.

4- "حسني عبدربه"

كان حسني عبدربه لاعب الإسماعيلي السابق، واحد من أفضل الأسماء في عهد مبارك.

5- " الحضري"

واحد من أفضل حراس مرمى مصر في تاريخها الحديث، والذي ساهم في حصد العديد من الألقاب سواء مع الأهلي أو المنتخب الوطني.