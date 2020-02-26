مفكر سياسي يكشف عن تفاصيل أخر سنة في حكم مبارك للبلاد



وأضاف "سعيد"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، أن مبارك رجل بالغ الاحترام،، وعلى المستوى الإنساني كان رائعًا، وكان يناديه دائما بـ "دكتور سعيد"، معتبرا أن عام 2005 كان هو الأفضل لإعلان مبارك إنهاء فترة حكمه.



وكشف المفكر السياسي، أنه سأل اللواء عمر سليمان بشأن وجود نية في أن يورث مبارك الحكم، فكان رد سليمان: "مبارك رجل عسكري؟ ولن يترك المعركة".



قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي، إن أخر سنة في فترة حكم الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، شعر بفراغ كبير، نظرًا لتعرضه لوعكات صحية، لافتًا إلى أن هناك شخصيات حاولت لعب دورًا أكبر من دورها المؤسسي.