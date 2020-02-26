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"داعية" يكشف عن راتب مجدي يعقوب الحقيقي نظير إجراءه العمليات

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 06:32 ص
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مبروك عطية
مبروك عطية
مروة عبدالعزيز
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كشف الدكتور مبروك عطية، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، تفاصيل لقاءه مع الدكتور مجدي يعقوب في مطار القاهرة، لافتًا إلى أنه تطرق معه عن المبلغ الذي يتقاضاه نظير إجراء العمليات الجراحية، وكان رده أنه لا يتقاضى أي مقابل مادي سوى تذكرة الطيران.

وعن دخوله الجنة أو النار قال "عطية"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إن الرسول نفسه قال "والله وأنا رسول لله ولا أدري ما يُفعل بي".

وتابع: "الرسول قفلها اللضبة والمفتاح"، منوها بأن من يقول فلان في الجنة وفلان في النار، ليس عنده شيء يقدمه للناس في الدين.
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مجدي يعقوب مبروك عطية بوابة الفجر الفجر

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