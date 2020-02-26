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ريال مدريد يراقب هالاند من أجل خطفه في الصيف

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 01:43 ص
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هالاند
هالاند
علي خلاف
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يراقب مجلس إدارة فريق ريال مدريد الإسباني جيدا المهاجم النرويجي الشاب، إيرلينج هالاند نجم فريق بروسيا دورتموند الألماني من أجل الحصول على خدمات الموهبة الشابة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

تألق هالاند يخطف أنظار مسئولي ريال مدريد

وتألق النجم الشاب هالاند مع فريق ريد بول سالزبورج وخاصة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، قبل أن يتمكن بوروسيا دورتموند من الحصول على خدماته في فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي، حيث يقدم اللاعب مستوى رائع كونه أحد أبرز المواهب الصاعدة في أوروبا، مما أثار إهتمام مسئولي ريال مدريد.

تقاير تتحدث عن إنتقال هالاند لريال مدريد

ووفقاً للمعلومات الواردة من الصحفي، خوسيه لويس سانشيز فإن ريال مدريد يراقب النجم الشاب هالاند مهاجم فريق بروسيا دورتموند الألماني وفي حال واصل اللاعب النرويجي تألقه فإن إدارة الميرينجي قد تتحرك لحسم الصفقة في الصيف المقبل.

عقد هالاند مع بروسيا دورتموند

ويملك النجم الشاب هالاند شرط جزائي في عقد بقيمة 75 مليون يورو، مع الفريق الألماني بروسيا دورتموند ولكن يتم تفعليه في 2021 أو 2022، علماً أن اللاعب النرويجي صاحب الـ19 عاماً يملك عقد مع دورتموند يمتد حتى 2024.

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