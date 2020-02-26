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عائشة بن أحمد: لهذا السبب راهنت على نجاح فيلم "حلم حياتي"

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 01:40 ص
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بوابة الفجر
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قالت الفنانة عائشة بن أحمد، أن أحداث فيلم "حلم حياتي"، جديدة ومختلفة ولم تطرق من قبل وتدور الأحداث في إطار من الرومانسية، وهو نوع مضمون النجاح. 

وأضاف خلال تصريحات صحفية: "أقدم في الفيلم أكثر من شخصية وهذا في حد ذاته تحدٍّ كبير بالنسبة لي".

وأشارت إلى أن الجمهور، سيكتشف أنه مختلف عن نوعية الأعمال المتداولة مؤخرًا، فهو نوع تفتقده السينما المصرية منذ فترة طويلة، وفي رأيي سيُحدث حالة رومانسية ناعمة ورائعة.

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