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رسالة زيدان لجماهير ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 01:39 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
علي ماهر حلمي
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وجه الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني رسالة لجماهير النادي الملكي قبل مواجهة نادي مانسشتر سيتي اليوم الأربعاء ضمن منافسات ذهاب دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال زيدان:" أهم شئ في المباراة هو أنه نريد أن تكون الجماهير معنا وبذل كل ما لدينا، ونحن ندرك أهمية المباراة، وسنقدم كل شيء لهؤلاء الذين سيأتون لرؤية لاعبيهم المفضلين خروج مانشستر سيتي من الصراع على البريميرليج ذلك ليس أفضل أو أسوأ بالنسبة لنا، فهو فريق جيد للغاية وسيأتي هنا للعب، وما يتعين علينا القيام به هو جعلها مباراة جيدة، فالأمور تتعلق بذلك، وألا نخرج بنتيجة سيئة في المباراتين".

وأضاف مدرب ريال مدريد:"في الحقيقة هي مواجهة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي، وليست زيدان وبيب، وفي النهاية ما يريده الناس هو رؤية مباراة كرة قدم، ونحن سعداء بلعب مثل هذه المباريات لدينا ايضا الكلاسيكو بعد السيتي إنهما خصمان رائعان للغاية، ويمكنك التحدث عن أي شيء، لكن في النهاية ستكون مباريات جميلة، أنا متأكد".

واختتم المدرب الفرنسي تصريحاته قائلا:" كل اللاعبين مهمين هنا، وما يجب على اللاعبين فعله هو الاستعداد، واللاعبون يريدون خوض هذا النوع من المباريات، ونحن سعداء لا يمكنني التعليق على تعليق هازارد كل ما يمكنني قوله هو إنه غير سعيد، وأننا جميعًا نشعر بحالة سيئة، لأنه أراد العودة وفي النهاية لم يستطع وأصيب مرة أخرى آمل فقط أن يعمل بشكل جيد عند العودة، لكن من المؤكد أنه يمر بوقت سيئ للغاية، ولا يمكنني أن أخبركم بما سيحدث لأنني لا أعرف".

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