التحفظ على كاميرات المراقبة بمكان تحطيم سيارة لاعب نادي الزمالك

تحفظت أجهزة الأمن بقطاع أمن الجيزة، على كاميرات المراقبة المركبة في محيط واقعة تحطيم سيارة لاعب نادي الزمالك، إمام عاشور، بمنطقة المهندسين، للوصول إلى مرتكبيها وتحديدهم لسرعة القبض عليهم.



كان مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، قد كشف ملابسات ما تم تداوله حول اقتحام مجهولين لشقة لاعب نادي الزمالك إمام عاشور، بمنطقة المهندسين، وسط المحافظة.



وأوضح المصدر ذاته في تصريحات إلى "الفجر" أن مجهولا أحدث تلفيات في سيارة لاعب نادي الزمالك حيث "ضرب الكاوتش بمطواه" حال ركنها أسفل العقار سكنه، بمنطقة المهندسين، نطاق قسم شرطة العجوزة، نافيًا ما تداول حول اقتحام مجهولين لشقة لاعب نادي الزمالك.



وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية بالجيزة تكثف جهودها لكشف ملابسات الواقعة كاملة، وتحرر محضر بالواقعة، بمعرفة اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



وكان عمر ربيع ياسين، مقدم برنامج "نمبر وان" المُذاع على قناة النهار الفضائية، قد زعم اقتحام مجهولين منزل "عاشور" وتحطيم سيارته.