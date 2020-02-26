Advertisements
Advertisements
Advertisements

التحفظ على كاميرات المراقبة بمكان تحطيم سيارة لاعب نادي الزمالك

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 01:56 ص
Advertisements
مديرية أمن الجيزة
مديرية أمن الجيزة
إيمان عبد العاطي
Advertisements
تحفظت أجهزة الأمن بقطاع أمن الجيزة، على كاميرات المراقبة المركبة في محيط واقعة تحطيم سيارة لاعب نادي الزمالك، إمام عاشور، بمنطقة المهندسين، للوصول إلى مرتكبيها وتحديدهم لسرعة القبض عليهم.

كان مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، قد كشف ملابسات ما تم تداوله حول اقتحام مجهولين لشقة لاعب نادي الزمالك إمام عاشور، بمنطقة المهندسين، وسط المحافظة.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات إلى "الفجر" أن مجهولا أحدث تلفيات في سيارة لاعب نادي الزمالك حيث "ضرب الكاوتش بمطواه" حال ركنها أسفل العقار سكنه، بمنطقة المهندسين، نطاق قسم شرطة العجوزة، نافيًا ما تداول حول اقتحام مجهولين لشقة لاعب نادي الزمالك.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية بالجيزة تكثف جهودها لكشف ملابسات الواقعة كاملة، وتحرر محضر بالواقعة، بمعرفة اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وكان عمر ربيع ياسين، مقدم برنامج "نمبر وان" المُذاع على قناة النهار الفضائية، قد زعم اقتحام مجهولين منزل "عاشور" وتحطيم سيارته.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مديرية أمن الجيزة لاعب نادي الزمالك اقتحام شقة لاعب الزمالك

أخبار تهمك

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 25 فبراير: صفقة تبادلية للتاريخ.. 225 مليون إسترليني لضم نجم ليفربول.. برشلونة يفقد نجم الفريق للإيقاف.. نجم السيتي يريد اللعب بجانب ميسي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. جماهير الأهلي تتعدى على لاعب الزمالك

منذ ساعة و 12 دقيقة

اتجاه في الجبلاية لتخفيف عقوبة كهربا وإمام عاشور بشرط

منذ حوالي 4 ساعات

أول رسالة من مرتضى منصور للاعبي الزمالك بعد الانسحاب من القمة

منذ حوالي 5 ساعات

كورة جول barcelona مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر اليوم في دوري ابطال اوروبا رابط yalla shoot

منذ حوالي 5 ساعات

صن داونز يفاجئ الأهلي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

تفاصيل خناقة أحمد فتحي مع فايلر في الإمارات

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يجهز مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 7 ساعات

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت BARCA مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش برشلونة اليوم beIN المفتوحة هدف ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الكشف عن عقوبات الزمالك بعد فضيحة القمة

منذ ساعتين و 42 دقيقة

خدعة الزمالك في عقوبة شيكابالا بسبب أحداث السوبر

منذ حوالي 7 ساعات

رئيس لجنة التظلمات يعلن مفاجآة بشأن عقوبات مباراة السوبر

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تفاصيل وموعد جنازة حسني مبارك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول رد فعل من سوزان مبارك بعد وفاة زوجها

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

مصدر أمني يكشف لـ"الفجر" تفاصيل نشوب مشاجرة وتحطيم معرض سيارات في فيصل

كاميرات المراقبة تسجل واقعة السطو المسلح على محل جواهرجي بحدائق الأهرام (فيديو)

من "القنبلة" للسطو المسلح يا قلبي لا تحزن.. 5 كوارث بمحافظة الجيزة والجناة مجهولين

مصدر أمني يكشف آخر تطورات واقعة السطو المسلح على جواهرجي بحدائق الأهرام

تحديد هوية الطفل المعثور على جثته داخل برميل بساقية مكي

خنقه ورمي جثته في برميل.. سقوط المتهم بقتل طفل بساقية مكي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:22 م

عاجل.. الكشف عن عقوبات الزمالك بعد فضيحة القمة

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

09:07 م

يلا شوت BARCA مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش برشلونة اليوم beIN المفتوحة هدف ميسي

08:51 م

اتجاه في الجبلاية لتخفيف عقوبة كهربا وإمام عاشور بشرط

10:12 م

تفاصيل خناقة أحمد فتحي مع فايلر في الإمارات

10:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status