سيرجي جنابري .. لفظه أرسنال فقرر التنكيل بتوتنهام وتشيلسي

اكتسح فريق بايرن ميونخ الألماني نظيره تشيلسي الإنجليزي بثلاثية دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج، في إطار ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتكفل الألماني الشاب سيرجي جنابري في تسجيل هدفين من ثلاثية فريقه، والتي اختتمها البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي هداف البطولة.

وواصل جنابري تعذيب الأندية اللندنية في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث سجل رباعية في فوز فريقه المدوي على توتنهام بنتيجة 7-2 في دور المجموعات من النسخة الحالية، والتي أقيمت بملعب توتنهام بمدينة لندن.

مسيرة جنابري

تكون جنابري في فريق الشباب بفريق شتوتجارت، والذي غادره بسن الـ17 عاماً نحو أرسنال، بطلب من المدرب الفرنسي أرسين فينجر.

ذهب اللاعب في مطلع موسم 2015 لإعارة غير ناجحه لفريق ويست بروميتش ألبيون، عاد بعد ذلك للجانرز بعد مرور 6 أشهر.

مكث اللاعب مع أرسنال حتى نهاية موسم 2015/2016، قبل أن يقرر بيعه مقابل 5 مليون يورو فقط لفريق فيردير بريمن الألماني مطلع موسم 2016/2017، بعد أن مثل أرسنال في 18 مباراة فقط، سجل خلالها هدفاً وحيداً وصنع هدفين.

لفت جنابري الأنظار في موسمه مع بريمين، حيث لعب 27 مباراة سجل خلالها 11 هدفاً وصنع هدفين، لتقوم إدارة بايرن ميونخ بالتوقيع معه في صيف 2017 مقابل 8 مليون يورو، قبل أن ترسله لإعارة مع فريق هوفنهايم، الذي مثله في 26 مباراة، مسجلاً 10 أهداف ومرراً 7 تمريرات حاسمة معه.

عاد جنابري مجدداً للفريق البافاري في صيف عام 2018، ليصبح أحد أهم أعمدة الفريق الأساسية بعد رحيل الفرنسي فرانك ريبيري.

خاض جنابري 72 مباراة مع الفريق البافاري حتى الآن، سجل خلالها 30 هدفاً، ومرر 19 تمريرة حاسمة.

يبلغ جنابري من العمر 24 عاماً، وتبلغ قيمته التسويقية 80 مليون يورو وفق شبكة "ترانسفير ماركت".