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اليوم.. الملتقى الثاني والعشرين لاتحاد المستشفيات العربية

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 02:54 ص
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هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
منى صموئيل
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يعقد اليوم الأربعاء، اتحاد المستشفيات العربية، الملتقى الثاني والعشرين بحضور وزراء الصحة العرب، وممثلًا من منظمة الصحة العالمية، وعددًا من قيادات الجامعة العربية.

يتخلل الملتقى منح الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، "جائزة التميز في تعزيز التغطية الصحية" من اتحاد المستشفيات العربية، بإحدى فنادق القاهرة، في تمام الثانية والنصف ظهرًا.
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