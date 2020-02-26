الأب عاشرها والابن قتلها.. استعجال تقرير الطب الشرعي بجريمة الوراق

أقوال الوالد



أقوال الزوج







وأمرت النيابة بتشريح جثة السيدة، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.



تمثيل الجريمة

اصطحب فريق من النيابة، العامل المتهم بقتل زوجته بمنطقة الوراق، لمسرح الواقعة لإجراء تمثيل الجريمة.



حبس المتهمين

وأمرت النيابة، بحبس العامل ووالده، ٤ أيام، على ذمة التحقيقات، والذي برر أنه قام بقتلها دفاعًا عن شرفه بعد أن شاهدها في أحضان والده.



كان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد تلقى إخطارا من العميد عمرو طلعت، رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود بلاغا للرائد هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، بالعثور على جثة سيدة داخل منزل بدائرة القسم.



وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم أمثل حرحش، وفرضت الشرطة طوقا أمنيًا بمسرح الجريمة، وتحفظت على جثة المجني عليها.

استعجلت النيابة العامة، بشمال الجيزة، تقرير الطب الشرعي في واقعة مقتل سيدة على يد زوجها (عامل) بمنطقة الوراق، لرؤيته لها في أحضان والده المسن، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.وكانت النيابة استمعت لأقوال الوالد، الذي أكد انه قام بمعاشره زوجة نجله، وأنه نادمًا على ذلك.وأفاد في التحقيقات أمام النيابة، أنه في يوم الواقعة، دخل نجله فجأة من عمله ورآهم سويًا، فطعنها الابن بالسكين، فيما قام الوالد بكتم أنفاسها خوفًا من الفضيحة.واستمعت النيابة، في وقت سابق لأقوال "أحمد.م" المتهم، والذي أكد أنه كان يشك في سلوكها في الفترة الأخيرة، نتيجة تكرار الخلافات الزوجية بينهما.وأفاد الزوج في اعترافاته أمام النيابة، أنه في يوم الواقعة عاد من عمله للمنزل مبكرًا، واتجه لغرفة والده للاطمئنان عليه، فشاهد زوجته في أحضان والده، يمارسان علاقة محرمة، فاستل سكينًا من المطبخ، وطعنها في بطنها على الفور، دفاعًا عن شرفه.