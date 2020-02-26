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استشاري بـ"الصحة العلمية" يكشف عن سبب عدم تحول "كورونا" لوباء

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 07:21 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري وبائيات منظمة الصحة العالمية بالمكتب الإقليمي بالشرق الأوسط، إن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن فيروس كورونا "وباء" في عدة دول.

وأضاف "الخولي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الثلاثاء، أن منظمة الصحة العالمية لم تعلن فيروس كورونا "وباءً عالميًا"، لافتًا إلى أن إعلان حالة الوباء العالمي تحتاج إلى شروط معينة لم تكتمل حتى الآن، منها انتشاره في دول كثيرة على مستوى العالم، ويكون انتشار على مستوى الشعب، وليس اكتشاف حالات.

وأوضح أن الإعلان عن حالة الوباء العالمي، لن يغير شيئًا في إجراءات منظمة الصحة العالمية، ولكنه عبارة عن توصيف لحالة، مطالبًا جميع الدول باتخاذ كافة الإجراءات القصوى لمواجهة فيروس كورونا.
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الكلمات المفتاحية

وباء عالمي منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا

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